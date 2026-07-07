Дома тлеют, а местные собирают уцелевшие вещи: что сейчас происходит в Вишневом (фото, видео)

Удар по Вишневому

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В Вишневом Киевской области болбше пяти улиц с частной застройкой подверглись значительным разрушениям в результате российской атаки. Люди постепенно возвращаются в свои дома и пытаются найти уцелевшие вещи.

Об этом сообщает «КИЇВ24».

Местный житель Валерий рассказал, что во время удара вместе с семьей прятался в подвале. По его словам, от взрывов в доме начали сыпаться стены и потолок, а дети и внуки сильно испугались.

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Утром мужчина вывез родных из опасного района, а сам вернулся в Вишневое, чтобы помогать соседям. Он рассказал, что среди погибших есть его знакомая, к которой заходил всего несколько дней назад.

«По сравнению с соседями дом более-менее цел. Крыша полностью под замену, все посекло. Ангел-хранитель и Бог миловал…», — рассказал мужчина.

После атаки на месте работают спасатели и коммунальные службы. Жители пытаются разобрать завалы, забрать уцелевшие вещи и ликвидировать последствия пожаров.

Одна из местных жительниц рассказала, что огонь после удара был очень сильным. Люди самостоятельно пытались тушить пожары и спасать имущество, которое удалось сохранить.

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Напомним, в результате российской атаки по Киевской области погибли восемь человек. Наибольшим разрушениям подвергся город Вишневое, где удар повредил более 200 объектов. Среди поврежденных сооружений — более 100 жилых домов, 20 коммерческих и производственных помещений, а также семь общежитий работников железной дороги. Из-за значительных разрушений местным властям пришлось эвакуировать около 500 жителей. Для людей, оставшихся без жилья, организовали временные пункты размещения, где оказывают гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь. Спасательные и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и оценивать масштабы повреждений.

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