Дома в Буковеле и Яремче: военком из Ровно, избивший солдата, "забыл" задекларировать имущество на 46 млн грн

Военком из Ровно владел домами и земельными участками в курортных зонах Буковеле и Яремче и квартирами в Ивано-Франковске, которые были оформлены на тетю-пенсионерку и постороннего человека.

У главы Ровенского областного территориального центра комплектования Сергея Луцюка, который битой избивал подчиненного, обнаружили незадекларированные недвижимость и земельные участки на 46 млн грн.

Об этом передает пресс-служба ГБР.

Так, у ровенского областного военкома есть:

дом площадью 280 кв. м в селе Поляница в курортной зоне горнолыжного комплекса "Буковель";

площадью 280 кв. м в селе Поляница в курортной зоне горнолыжного комплекса на соседнем участке – строительство гостиницы в формате роскошного коттеджного городка площадью почти 500 кв. м.

На фото очевидно, именно то строительство гостиницы

Кроме того, досуг проводил на собственной даче площадью 316 кв. м неподалеку от города Яремче с домашним бильярдом и прудом, в котором разводил элитные виды рыбы.

Ровенский военком полюбил играть в бильярд в своем имении в Карпатах

Вблизи поместья – пруд для рыбалки и беседка для отдыха

По документам, все это имущество принадлежит тете-пенсионерке и постороннему доверенному лицу.

Также в Ивано-Франковске у Сергея Луцюка есть:

3 квартиры (общая площадь почти 200 кв. м)

(общая площадь почти 200 кв. м) 2 гаража.

В одном из этих помещений ГБРовцы также обнаружили квадрокоптер, используемый бойцами на передовой. Откуда он – будут выяснять.

"Причастность чиновника к недвижимости подтверждают его телефонные разговоры и переписки. Мужчина принимал решение о строительстве, вел переговоры о стоимости тех или иных объектов при покупке, договаривался об оформлении бумаг на подставных лиц", — отметили в ГБР.

Одно из имений военкома

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Разница между стоимостью обнаруженной недвижимости и официально подтвержденным заработком должностного лица составляет более 46,6 млн гривен.

Напомним, что с июля Луцюк находится под стражей без права внесения залога из-за подозрения в совершении другого преступления — применении насилия в отношении подчиненного. Скандал возник после того, как в Сети появилось видео, где ровенский военком избивает битой подчиненного, потому что тот якобы хотел его "сдать". Также Луцюк подозревается в грабеже.

Он отстранен от служебных обязанностей и находится под стражей без возможности внесения залога. Военный подавал апелляцию, чтобы обжаловать меру пресечения и восстановиться в должности, однако ходатайства были отклонены. Военкому может грозить до 12 лет лишения свободы.

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