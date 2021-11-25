Домашнее насилие в Украине: в этом году 20% жалоб поступило от мужчин

Домашнее насилие в Украине: в этом году 20% жалоб поступило от мужчин

Волонтер из Ровно рассказала историю, как женщина покинула мужчину с тремя детьми, однако периодически приходит пьяная и избивает его.

В Офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в этом году поступило 180 обращений по защите от домашнего насилия.

Об этом рассказала сама омбудсмен в Facebook.

80% обращений — от женщин. По ее словам, наиболее распространены нарушения права на безопасность и защиту, получение правовой, медицинской и социальной помощи.

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"Женщины и девушки с инвалидностью нередко подвергаются дискриминации и не всегда могут воспользоваться своими правами. Особенно это касается женщин с психическими и интеллектуальными расстройствами, которые находятся в социальных учреждениях опеки и в семьях и становятся жертвами насилия", — отметила омбудсмен.

Однако часто и мужчины становятся жертвами семейного насилия.

Основательница ОО "Ангелы Жизни" Ирина Пашкевич из Ровно в интервью для "РадиоТрек" рассказала об одном из случаев семейного насилия над мужчиной и его детьми.

По ее словам, одно из последних обращений волонтеров поступило от мужчины которого покинула жена.

"Она ему изменяла. Этот мужчина воспитывает сам троих общих детей. Женщина проживает с другим мужчиной, но систематически приходит к бывшему мужц под хмельком и бьет его. Это все происходит на глазах у детей, он просто не знает, как на это реагировать. Она якобы приходит к детям и наносит телесные повреждения мужчине. Он в панике", — рассказывает Пашкевич.

Напомним, что в Украине появилось мобильное приложение для противодействия домашнему насилию.

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