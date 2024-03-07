Домен UKR.NET был заблокирован: недоступны почта и новостная лента

В UKR.NET сообщили, что делают все возможное, чтобы восстановиться.

Регистратор доменных имен Network Solutions в ночь на 7 марта внезапно заблокировал домен UKR.NET. В результате Интернет-пользователям стали недоступны новостная лента UKR.NET и электронная почта @UKR.NET.

Об этом сообщили в UKR.NET.

Там уточнили, что в 01:35 регистратор доменных имен Network Solutions внезапно и без каких-либо предупреждений заблокировал домен UKR.NET. Устранить проблему через службу поддержки регистратора не удалось.

"Надеемся, что мы сможем получить больше информации и выяснить причины и обстоятельства блокировки с началом рабочего дня офиса американской компании-регистратора", – говорится в сообщении.

В UKR.NET также обратились с просьбой о помощи к послу Украины в США Оксане Маркаровой.

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"Нам досадно, что миллионы украинских пользователей, которые каждый день читают новости на портале UKR.NET и пользуются почтой @UKR.NET, не могут этого сделать сейчас. Мы делаем все возможное, чтобы восстановиться. В этом нам помогают много неравнодушных людей", – говорится в заявлении.

В UKR.NET уверены, что это временные сложности, и вскоре почта и новостная лента на портале будут снова работать.

Напомним, 5 марта произошел масштабный сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram. В компании Meta тогда сообщили, что работают над устранением проблем.

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