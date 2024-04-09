Доминирование окупантов в воздухе является большой проблемой для ВСУ — военный

Для украинских военных большая проблема доминирования российских оккупантов в воздухе.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор НГУ Дмитрий Кожубенко.

"Ситуация на Бахмутском направлении, непосредственно на Временно Ярском направлении очень сложна. Противник применяет разнообразные тактики, не зацикливаясь на чем-то одном. Например, если у россиян не получаются лобовые атаки, то они применяют отворотные маневры на флангах, а затем используют основной удар во лоб. То есть противник никогда не стоит на одном месте", — рассказал Дмитрий Кожубенко.

Он также добавил, что российские оккупанты комбинируют атаки, применяя артиллерию, FPV-дроны и авиацию.

"Пока вражеская авиация является сложным элементом. Потому что россияне имеют значительное преимущество в авиации. Их самолеты залетают уже на относительно опасную глубину, что позволяет их ФАБам, КАБам уничтожать наши позиции более прицельно. Доминирование противника в воздухе является очень большой проблемой. Потому что с артиллерией и дронами мы уже научились воевать, у них не такая большая пробивная способность, а у ФАБ и КАБ очень высокая пробивная способность, и спрятаться от них фактически нереально", — пояснил Кожубенко.

Напомним, что WP раскритиковало Палату представителей США за промедление с помощью.

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