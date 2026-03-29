Домохозяйки и LEGO-дроны: в Украине ответили гендиректору Rheinmetall

В Украине отреагировали на заявление главы Rheinmetall AG Армина Паппергера об украинских беспилотниках и их производстве. Как отмечается, ими уже уничтожены 11 тысяч танков РФ.

Об этом пишет советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Реакция Украины

В частности, Камышин привел данные об эффективности украинских дронов на поле боя.

«Компания „Райнметалл“ утверждает, что наши „LEGOдроны“ производят „домохозяйки“ в своих кухнях. Ладно. А между тем наши „LEGOдроны“ уже уничтожили более 11 тысяч российских танков», – написал Камышин на X.

Да, украинская сторона отмечает: несмотря на иронические оценки, беспилотники играют ключевую роль в сдерживании российской техники и доказали свою эффективность в реальных боевых условиях.

Что известно о заявлении Паппергера

Заявление главы Rheinmetall AG Армина Паппергера прозвучало в интервью американскому журналисту Саймону Шустеру для The Atlantic. В разговоре с журналистом Саймоном Шустером он подверг сомнению инновационность украинских дронов , которые активно применяются на фронте. В частности, Паппергер заявил, что такие технологии не прорыв, а сам процесс их создания сравнил с детской игрой.

«Это просто игра в „Лего“. Какая здесь инновация со стороны Украины? У них нет какого-либо технологического прорыва. Они создают инновации с помощью своих маленьких беспилотников, и говорят: Вау! — и это отлично. Ну и ладно. Но это не технология Lockheed Martin, General Dynamics или Rheinmetall», – отметил Паппергер.

Помимо этого, Паппергер также назвал украинских производителей беспилотников «домохозяйками», которые якобы печатают их на 3D-принтерах.

Он подчеркнул разницу между массовым сбором простых устройств и созданием сложных военных систем. Также Паппергер заявил, что украинские производители вряд ли смогут продавать дроны странам НАТО из-за строгих регуляторных требований и сложной системы лицензирования.