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"Домой – на деревянных лошадях!": ВСУ эффектно отработали по российским "байкерам" (видео)

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"Домой – на деревянных лошадях!": ВСУ эффектно отработали по российским "байкерам" (видео)

Российские "байкеры"

Оккупанты никак не поймут, что не следует лезть на чужую землю.

Украинские авиабомберы активно отработали по "байкерам" из армии РФ, не позволив им доехать до цели. Подбитые оккупанты изо всех сил принялись бежать кто куда.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

"Операторы группы ударной аэроразведки Aerobomber_UA на ходу нашпиговали обломками российских байкеров и отправили их скакать домой на деревянных лошадях", – заметил он.

ВСУ эффектно отработали по российским "байкерам"

ВСУ эффектно отработали по российским "байкерам"

Ранее армия РФ показала, как защищается от дронов ВСУ. Так, бестолковые оккупанты оборудовали свои мотоциклы клетками.

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