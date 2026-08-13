В Украину вернули тела погибших воинов / © Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Реклама

В Украину вернули тела 261 погибшего, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными в четверг, 13 августа.

Реклама

Следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут все необходимые меры по идентификации погибших.

Реклама

В штабе отметили, что репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной работы многих ведомств и учреждений, в частности представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

© Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

© Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

© Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

© Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Обмен пленными между Украиной и Россией — последние новости

Напомним, 26 июня Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, во время которого домой вернулись 160 украинских воинов. Среди них представители ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг обвинения РФ в том, что якобы Украина отказывается забирать своих военнопленных.

Новости партнеров