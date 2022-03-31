"Домой вернетесь грузом 200, или 300": оккупант рассказал, как командиры обманывают контрактников

Российский военный подписал рапорт на увольнение еще в начале февраля, но, несмотря на это, его все же бросили на войну в Украину.

Российское руководство обманывает своих контрактников, чтобы удержать на войне в Украине. Они автоматически продлевают им контракты, закончившиеся еще до начала боевых действий. И когда солдаты протестуют и хотят отказаться воевать – угрожают арестом за дезертирство.

Об этом рассказал российский оккупант в разговоре с супругой, который перехватила СБУ.

"Вы домой вернетесь либо грузом 200, либо грузом 300, либо от семи до двенадцати (лет тюрьмы)", – цитирует своего командира российский контрактник.

В разговоре с женой он жалуется, что такого не было даже в Чечне, и говорит, что солдаты готовы бунтовать, самовольно покидая службу.

"Как приедем в Беларусь, просто тупо сам билет на поезд куплю и сам поеду домой", – добавляет оккупант.

Внимание! На аудио присутствует ненормативная эксика, лицам до 18 лет прослушивание не рекомендуется.

Еще в начале февраля захватчик успел подписать рапорт на увольнение, однако его все же отправили "на учения", пообещав, что они закончатся до 20 числа.

"А уже конец марта, а воин в Украине, на войне, которую руководство упорно называет "спецоперацией", — отмечают в СБУ.

Поэтому российский военный просит жену помощи: "Позвони московской комендатуре, уточни: контракт продлевается в случае войны, а это не война, а спецоперация".

"Пока россияне ищут способ, как не воевать в Украине — подсказываем им: можете сдаться в плен", — резюмировали в спецслужбе Украины.

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