Домой вернули еще пятерых детей: Прокудин рассказал важные детали

Сейчас взрослые и дети – в безопасном месте. С ними работают врачи и психологи.

С временно захваченных россиянами территорий удалось вернуть пятерых детей. Среди них – один ребенок-сирота. Возраст детей от 4 до 16 лет.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Еще две девочки и три мальчика удалось вывезти с временно оккупированных территорий. Среди них – один ребенок-сирота. Возраст детей от 4 до 16 лет. Сейчас взрослые и малые – в безопасном месте. С ними работают врачи и психологи. Спасибо организации Save Ukraine за эту важную работу. С начала года уже удалось вернуть 25 детей из Херсона. Работаем дальше, чтобы все малыши были в безопасности", – рассказал Александр Прокудин.

Напомним, что на левобережье Херсонщины активизировалась авиация РФ.

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