"Дон" Кадыров в очередной раз опозорился в Сети: его тикток-войска "освободили" село, которое 8 лет находится в оккупации "ЛНР"

"Дон" Кадыров в очередной раз опозорился в Сети: его тикток-войска "освободили" село, которое 8 лет находится в оккупации "ЛНР"

Рамзан Кадыров в очередной раз оконфузился в Сети.

Он заявил, что "кадыровцы" "освободили от нацистов" село Светличное в Луганской области.

Кадиров опубликовал видео освобождения на своем телеграмм-канале.

На кадрах видно, как тиктокеры Кадырова изучают карту, планируют "спецоперацию" по освобождению села от ВСУ, а затем с автоматами пробираются по дороге села с флагом Чечни.

"Итоги дня спецоперации в Луганском направлении: полностью освобожден населенный пункт Светличное. Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории, где промышляли бандиты. Сейчас в Светличном завершается зачистка. Более того, наши спецподразделения населённого пункта – поселки Нижнее. Это отличные результаты работы, которую наши бойцы выполнили очень грамотно" — написал Кадыров.

Он добавил, что следующим этапом на освобожденных территориях будут проведены гуманитарные мероприятия, чтобы максимально быстро восстановить нормальную жизнь.

Кадыров похвалил своих бойцов за успешно выполненное задание.

Информация, которую приподнес "дон" как победу своих теток-войск, которые рассмешили украинцев, поскольку село Светличное Луганской области с 2014 года находится под контролем так называемой "ЛНР" и уже 8 лет туда не ступала нога ВСУ.

Напомним, ранее кадыровцы стали посмешищем в Сети, сняв на видео стрельбу из окопа в одном из населенных пунктов Украины.

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