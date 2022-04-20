Донаступались: под Рубежным и Северодонецком ВСУ во время штурма отправили в госпиталь 130 оккупантов

На Донецком и Таврическом направлениях российские кафиры продолжают производить обстрелы передовых позиций наших войск и поиск слабых мест в обороне по всей линии столкновения.
В районе Рубежного и Северодонецка оккупанты пошли в наступление и принялись штурмовать позиции ВСУ. Наступление было неудачным, более 100 захватчиков получили ранения.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
"Противник пытается осуществлять наступление с целью продвижения вглубь населенного пункта Попасная. После попыток штурма российскими оккупантами в Рубежном и Северодонецке, в местную больницу города Новоайдар доставлено около 130 раненых военнослужащих противника. Точное количество в настоящее время уточняется", — отметили в Генштабе.
В Генштабе добавляют, что в районах населенных пунктов Кременная, Торское и Зеленая Долина продолжаются боевые действия. Враг осуществляет перегруппировку с целью дальнейшего наступления в направлении населенного пункта Лиман.
В Донецком направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.
Основные усилия противник сосредотачивается на захвате города Мариуполя, продолжает штурмовые действия в районе завода "Азовсталь".
Враг ведет боевые действия в районе населенных пунктов Великая Новоселка, Ровнополь и Сторожево. Продолжает осуществлять логистическое обеспечение войск.
Напомним, что под Харьковом ВСУ разгромили танковую тактическую группу оккупантов, те накивали пятками назад в Россию.
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