"Донатил" на армию РФ: СБУ задержала в Киеве чиновника одного из крупнейших банков Украины

Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве директора одного из департаментов одного из крупнейших украинских банков, который причастен к финансированию армии России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Как установило расследование, фигурант регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России. Для этого уже после начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж", — говорится в сообщении.

Фигурант дела осуществлял переводы денежных средств на цифровые кошельки россиян. На данный момент правоохранители пытаются установить точные суммы его "донатов".

"По материалам дела, информацию о сборе денег на нужды оккупантов украинский банкир получал на тематических Телеграм-каналах. Сотрудники СБУ задокументировали преступления чиновника и задержали его по месту жительства в Киеве", — говорится в сообщении.

Во время обыска квартиры фигуранта правоохранители обнаружили: паспорт гражданина РФ, значительную сумму российских рублей, мобильные телефоны и компьютер с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности Украины объявили чиновнику подозрение за пособничество государству-агрессору. Злоумышленник сейчас находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине осудили предателя, наводящего ракеты на Буковину.

Читайте также: