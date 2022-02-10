"Донбасс – это сейчас тема №1, но не забываем и о Крыме": Кулеба обратился в ОБСЕ

Дмитрий Кулеба отметил, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю территорию Украины, включая Крым.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не забывать о незаконно аннексированном украинском Крыме в условиях, когда на повестке дня темой №1 является Донбасс, и выразил надежду, что польское председательство в ОБСЕ придаст новый импульс деятельности организации на временно оккупированных территориях.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместном брифинге с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау в Киеве 10 февраля.
"Донбасс это сейчас вопрос номер 1, но не забываем и о Крыме. Я хочу напомнить, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на всю оккупированную территорию Украины, включая Крым. Мы хотим видеть более активную работу СММ ОБСЕ на этом направлении", — отметил Кулеба.
В этом контексте глава МИД призвал ОБСЕ не быть пассивно-нейтральной, подчеркнув, что "трудную ситуацию нельзя разрешить, не принимая трудных решений".
"Для ОБСЕ нельзя оставаться пассивно-нейтральной в этом процессе. Нужно продемонстрировать решительность в защите тех задач ОБСЕ, ради защиты которых она и создана", — заявил Кулеба.
Также украинский министр подчеркнул, что Россия является единственной страной, которая эскалирует ситуацию в Европе и продолжает пытаться манипулировать нормами ОБСЕ и искажать реальность.
"Именно поэтому я считаю, что пора не готовить ответы на манипулятивные вопросы России, а задавать самой РФ вопросы: как вы, Россия, делающая агрессию и эскалирующую ситуацию, планируете гарантировать свою безопасность, не причиняя вреда безопасности других стран?" – заявил глава МИД Украины.
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