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"Донбасс – это Украина!": активисты на ВОТ продолжают демонстрировать россиянам, что им там не рады

"Донбасс – это Украина!": активисты на ВОТ продолжают демонстрировать россиянам, что им там не рады

На Донбассе активисты разместили проукраинские открытки

Донбасс ждет ВСУ.

Желтые ленты и патриотические плакаты все чаще развеваются на улицах временно оккупированных городов Донбасса. В частности, они появились в Ящиковом и других городах.

Об этом говорится в сообщении активистов движения "Желтая Лента".

На Донбассе активисты разместили проукраинские открытки / ©
На Донбассе активисты разместили проукраинские открытки

"Годами оккупанты утверждали, что сопротивления на временно оккупированных территориях не существует, мы же доказываем, что это их очередная ложь. Донбасс будет свободен от оккупантов", — подчеркнули партизаны.

На Донбассе активисты разместили проукраинские открытки / ©
На Донбассе активисты разместили проукраинские открытки

Кроме того, в Макеевке партизаны сожгли предвыборные агитационные материалы РФ.

Партизаны в Макеевке сожгли предвыборную агитацию врага / ©
Партизаны в Макеевке сожгли предвыборную агитацию врага

Напомним, подпольщики украсили оккупированный Донецк патриотическим граффити.

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