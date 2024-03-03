"Донбасс – это Украина!": активисты на ВОТ продолжают демонстрировать россиянам, что им там не рады

Желтые ленты и патриотические плакаты все чаще развеваются на улицах временно оккупированных городов Донбасса. В частности, они появились в Ящиковом и других городах.

Об этом говорится в сообщении активистов движения "Желтая Лента".

На Донбассе активисты разместили проукраинские открытки

"Годами оккупанты утверждали, что сопротивления на временно оккупированных территориях не существует, мы же доказываем, что это их очередная ложь. Донбасс будет свободен от оккупантов", — подчеркнули партизаны.

На Донбассе активисты разместили проукраинские открытки

Кроме того, в Макеевке партизаны сожгли предвыборные агитационные материалы РФ.

Партизаны в Макеевке сожгли предвыборную агитацию врага

Напомним, подпольщики украсили оккупированный Донецк патриотическим граффити.

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