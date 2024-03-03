"Донбасс – это Украина!": активисты на ВОТ продолжают демонстрировать россиянам, что им там не рады

Донбасс ждет ВСУ.
Желтые ленты и патриотические плакаты все чаще развеваются на улицах временно оккупированных городов Донбасса. В частности, они появились в Ящиковом и других городах.
Об этом говорится в сообщении активистов движения "Желтая Лента".
"Годами оккупанты утверждали, что сопротивления на временно оккупированных территориях не существует, мы же доказываем, что это их очередная ложь. Донбасс будет свободен от оккупантов", — подчеркнули партизаны.
Кроме того, в Макеевке партизаны сожгли предвыборные агитационные материалы РФ.
Напомним, подпольщики украсили оккупированный Донецк патриотическим граффити.
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