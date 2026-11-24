«Нас просто обманут»: Зеленский резко высказался о возможности добровольно отдать Донбасс / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский считает, что добровольное отступление Сил обороны с Донбасса будет означать проигрыш в войне.

Об этом он сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Чопе на Закарпатье.

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«Я считаю, что отступать с Донбасса — значит проиграть эту войну. Я действительно так считаю. Я имею в виду не отступление в результате боевых действий, а само по себе. Принять решение, что мы сами по своей воле оставляем нашу землю. Потому что это — не про гектары. И никто, никакие гарантии безопасности не прогарантируют, что если ты отдал сам по своей воле часть своего государства, потом тебя не заставят отдать еще. Потому что это в психологии сегодняшнего руководства РФ», — сказал Зеленский.

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Он убежден, что после Донбасса РФ будет выражать захватнические претензии на Харьковщину, Сумщину, Запорожскую или Днепропетровскую области.

«Я уверен, что они (россияне — Ред.) нас просто обманут, если мы просто "сдадим" нашу землю без выстрелов», — добавил президент.

Напомним, президент Зеленский заявил, что США давят с мирным соглашением до января.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, сколько денег не хватает Украине на следующий год.

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