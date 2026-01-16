Донбасс в обмен на мир: на что готовы украинцы ради гарантий безопасности

Большинство украинцев против обмена Донбасса на гарантии безопасности

Вопрос территориальных уступок ради мира остается одним из самых острых. Киевский международный институт социологии (КМИС) спросил украинцев, как они относятся к конкретному сценарию: Украина выводит войска из подконтрольной части Донбасса (Краматорск, Славянск и т.п.), регион переходит в РФ, а Запад дает гарантии безопасности.

Результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что большинство граждан не верят в действенность такого обмена.

Категорическое «Нет»

54% респондентов заявили, что такое условие для них абсолютно неприемлемо. Еще 5% затруднились определиться.

Тех, кто исключает такую идею, спросили о причинах. Ответы распределились следующим образом:

Россия не остановится (35%). Главный страх – уступки не принесут миру. Люди считают, что Путин пойдет дальше на другие области, с целью полного уничтожения государственности Украины. Конституция и люди (33%). Респонденты подчеркивают: мы не имеем права торговать землями и бросать своих граждан, это противоречит Конституции. Недоверие к Западу (25%). Четверть опрошенных упомянула Будапештский меморандум. Аргумент прост: «США и Европа только пообещают – и все», а реальной защиты не будет.

Кто готов согласиться и на каких условиях

39% опрошенных выразили готовность принять подобный сценарий. Однако социологи отмечают: для абсолютного большинства из них это сложное условие, а не легкое решение.

У этой группы респондентов есть четкие требования к «гарантиям безопасности». Они не соглашаются на простые декларации:

24% требуют юридических обязательств и реальных механизмов защиты (автоматическая война за Украину в случае нападения).

21% хотят видеть развертывание западных войск в Украине, в том числе непосредственно у линии фронта.

18% говорят о предоставлении всего необходимого оружия, включая дальнобойные ракеты.

Интересно, что 11% из тех, кто готов отдать Донбасс, вообще не верят в гарантии. Они готовы к уступкам от безысходности и не ожидают помощи Запада.

По мнению социологов, даже те, кто готов к компромиссам, ожидают практической защиты. Если предложенные гарантии окажутся «бумажными», поддержка мирных соглашений упадет до критического минимума.

Напомним, результаты опроса КМИС свидетельствуют, что украинцы меняют мнение о «замораживании» фронта . Большинство наших граждан против территориальных уступок, но растет доля неопределившихся.