"Донбасс восстал", а "первыми стреляли украинцы": что говорят представители УПЦ МП возле Лавры про 2014 год (видео)

Так, на камеру священник УПЦ МП заявил, что не Россия оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, а "Донбасс восстал".

Сегодня, 29 марта, УПЦ Московского патриархата должен окончательно покинуть Киево-Печерскую лавру. Однако иерархи этой конфессии собрали на территории Нижней лавры немало своих сторонников. Представители УПЦ МП в это время вступали в перепалки с журналистами и простыми украинцами, выражая свои пророссийские настроения.

Видео разговора с одним из монахов опубликовал украинский военный блогер Анатолий Штефан.

Так, на камеру священник УПЦ МП заявил, что не Россия оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, а "Донбасс восстал".

"Почему Донбасс восстал? Потому что Янукович их обманул. Какие россияне, россиян не было. Первыми бомбили украинцы. Не надо за Донбасс рассказывать. Донбасс не хотел Майдана. Что хорошего Майдан дал Украине?", – сказал священнослужитель Московского патриархата.

Он выразил уверенность, что Украина не будет в ЕС: "Никакой Европы не будет".