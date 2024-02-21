Донецк – это Украина: подпольщики украсили оккупированный город патриотическими граффити

В разных местах Донбасса местные жители могут увидеть национальный флаг.
Активисты "Желтой ленты" прошлись по улицам Донецка и распространили патриотические граффити.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Ночью активисты движения "Желтая Лента" нарисовали в Донецке флаги Украины. В разных местах Донбасса местные жители могут увидеть свои национальные флаги, потому что Донецк — это Украина!
Никакие фейковые выборы и референдумы ничего не изменили и не изменят, — отмечают в общественном движении сопротивления.
"Центр национального сопротивления призывает местное население приближать деоккупацию украинских городов и передавать информацию о враге. Сделать это можно через телеграмм-бот сопротивления. Или же присоединяться к ненасильственному сопротивлению ТОТ", — говорится в сообщении.
Напомним, партизаны провели разведку аэродрома в Джанкое и узнали интересные детали.
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