Донецк – это Украина: подпольщики украсили оккупированный город патриотическими граффити

Активисты "Желтой ленты" прошлись по улицам Донецка и распространили патриотические граффити.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Ночью активисты движения "Желтая Лента" нарисовали в Донецке флаги Украины. В разных местах Донбасса местные жители могут увидеть свои национальные флаги, потому что Донецк — это Украина!

Никакие фейковые выборы и референдумы ничего не изменили и не изменят, — отмечают в общественном движении сопротивления.

"Центр национального сопротивления призывает местное население приближать деоккупацию украинских городов и передавать информацию о враге. Сделать это можно через телеграмм-бот сопротивления. Или же присоединяться к ненасильственному сопротивлению ТОТ", — говорится в сообщении.

Также читайте Месть за Авдеевку: партизаны в Волгограде совершили диверсию на важном логистическом узле

Напомним, партизаны провели разведку аэродрома в Джанкое и узнали интересные детали.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.