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Донецк может остаться без питьевой воды: британская разведка – о проблемах оккупационной "власти"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Донецк может остаться без питьевой воды: британская разведка – о проблемах оккупационной "власти"

В Донецке острый дефицит воды / Фото: Pexels

Канал водоснабжения проходит через Часов Яр, примерно в 6 км к западу от Бахмута, где сейчас продолжаются ожесточенные бои.

Оккупационная "власть" так называемой "ДНР" сообщила, что дефицит воды становится все большей проблемой для Донецка. Региональные водоснабжения угрожающе низкие.

Об этом сообщает британская разведка.

"Северско-Донецкий канал, поставляющий воду в регион, остается в основном под контролем Украины, но на своем длинном маршруте часто задерживается. Российские войска, вероятно, пытались защитить канал, чтобы снизить дефицит воды в Донецке", — говорится в сообщении.

Западная разведка напоминает, что Северо-Донецкий канал проходит через город Часов Яр, примерно в 6 км к западу от Бахмута, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. Интенсивное использование Россией косвенной артиллерии, вероятно, наносит сопутствующий ущерб каналу и другой региональной водной инфраструктуре. Это в свою очередь подрывает усилия России устранить нехватку воды, которую первоначально повлекло за собой ее вторжение.

Последние новости о войне в Украине от разведки Великобритании. ФОТО: Минобороны Британии / ©
Последние новости о войне в Украине от разведки Великобритании. ФОТО: Минобороны Британии

"Чтобы компенсировать отсутствие успеха в захвате и удержании канала, Россия, вероятно, строит водопровод, чтобы смягчить дефицит воды в городе Донецк. Однако вряд ли это полностью компенсирует ограниченный доступ оккупированных регионов к воде", — предполагает разведка.

Напомним, по информации аналитиков Инстита изучения войны (ISW), ситуация в Бахмуте обостряется. В частности, в ночь на 8 мая был самый ожесточенный штурм оккупантов украинских позиций, но украинские силы отразили атаки и контролируют все основные позиции. Попытка прорвать оборону на Чайковского увенчалась для окупантов "кратковременным "успехом".

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Дата публикации
Просмотры
675
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