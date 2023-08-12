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Донецкая, Запорожская, Днепропетровская области: угроза применения врагом ударных беспилотников

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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Донецкая, Запорожская, Днепропетровская области: угроза применения врагом ударных беспилотников

Украине снова угрожают вражеские беспилотники / Фото: ТСН.ua

Продолжается очередная тревожная ночь в Украине

Донецкая, Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Находитесь в укрытиях.

"Информацию о беспилотниках дополняют мониторинговые каналы — движение неустановленных БпЛА, вероятно, ударных с южного направления. Возможно распространение тревог по вектору движения. Угроза для Запорожской, Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена в соответствующих областях. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Напомним, что ранее наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

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Просмотры
139
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