Донецкая, Запорожская, Днепропетровская области: угроза применения врагом ударных беспилотников

Донецкая, Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Находитесь в укрытиях.

"Информацию о беспилотниках дополняют мониторинговые каналы — движение неустановленных БпЛА, вероятно, ударных с южного направления. Возможно распространение тревог по вектору движения. Угроза для Запорожской, Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.

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Воздушная тревога объявлена в соответствующих областях. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Напомним, что ранее наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.