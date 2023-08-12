Донецкая, Запорожская, Днепропетровская области: угроза применения врагом ударных беспилотников

Продолжается очередная тревожная ночь в Украине
Донецкая, Запорожская, Днепропетровская области – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Находитесь в укрытиях.
"Информацию о беспилотниках дополняют мониторинговые каналы — движение неустановленных БпЛА, вероятно, ударных с южного направления. Возможно распространение тревог по вектору движения. Угроза для Запорожской, Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.
Воздушная тревога объявлена в соответствующих областях. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Напомним, что ранее наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
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