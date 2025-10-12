- Дата публикации
- Украина
- 231
- 1 мин
Донецкая область полностью обесточена: россияне нанесли прицельный удар по инфраструктуре
Власти обещают информировать о ходе восстановительных работ дополнительно.
В воскресенье, 12 октября, вся Донецкая область осталась без электроснабжения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Российские войска нанесли целенаправленный удар по объектам энергетики. В результате атаки были полностью обесточены все населенные пункты Донецкой области.
Энергетики и все профильные службы уже приступили к ликвидации последствий обстрела.
«Специалисты уже начали ремонт и делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение. Однако окончательный объем ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить», — говорится в сообщении.
Для поддержки населения в регионе работают «Пункты несокрушимости», где можно согреться, зарядить телефоны и воспользоваться Интернетом.
Напомним, бойцы Третьего армейского корпуса сообщили о жестоком военном преступлении оккупантов в поселке Шандриголово в Донецкой области.
По их данным, российский командир с позывным «Бали» отдал приказ «убивать всех», после чего его подчиненные расстреляли гражданскую семью, а девочку захватили в заложники. Ребенка используют как «живой щит» во время штурма, а радиоперехват свидетельствуют о спланированном характере этого преступления.