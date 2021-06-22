Донимают морские блохи и "кусаются" цены: блогер рассказал, как сейчас отдыхается в курортном Бердянске (видео)

По словам блогера, цены на жилье в Бердянске колеблются от 100 до 1700 грн с человека.

В Бердянске Запорожской области курортный сезон в полном разгаре.

О стоимости номеров, состояние пляжей и воды в море в курортном Бердянске рассказал блогер Евгений Панюта.

По его словам, цены на жилье на курорте разные. Так жилье без удобств эконом-класса можно найти за 100 грн с человека в сутки. Апартаменты с удобствами обойдутся от 500 до 1700 грн в зависимости от близости расположения их к морю.

На городских пляжах в основном чисто, правда отдыхающих донимают морские блохи. Их укусы могут вызвать аллергические реакции зуд и покраснение.

В Бердянске, рассказывает блогер, есть нудистский пляж, а морская вода имеет температуру 22,8 градусов Цельсия. Блогер отметил, что после того, как городской пляж Бердянска попал в скандал, его убрали, а всю камку вывезли. Камка, которая присутствует в воде, при входе в море таки портит впечатление.

Сами пляжи не очень широкие, но места для шезлонгов есть. Аренда лежака стоит до 13:00 — 50 гривен, а после 13:00 до 19:00 — 75 гривен.

"Хорошо, что делят день на две части. Мы часто отдыхали, хочешь полежать часа три, а с тебя берут полную стоимость шезлонга", — прокомментировал такие расценки блогер.

Он добавил, что на другом пляже аренда шезлонга стоит 80 гривен за 2:00.

"О развлечениях, присутствует много различных кафе. В них установили большие экраны для просмотра матчей "Евро-2020". Много развлечений рассчитаны на вечерний отдых. Все работает на полную. Присутствующие морские развлечения — можно покататься на пиратской яхте. Прогулки 120 — 200 грн с человека. Относительно перекуса, например, сосиски в лаваше стоят в среднем 60 гривен, безалкогольный мохито — 45 гривен, лимонад — 11 гривен", — рассказал Евгений Панюта.

Напомним, что м. Бердянск Запорожской области из-за непогоды затопило пляжи и кафе. Сейчас вода там стоит по колено.

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