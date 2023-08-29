Донорскую кровь и ее компоненты будут ввозить из-за границы: что известно о решении правительства

Жертвенные украинцы регулярно сдают кровь, чтобы спасти других, однако этого может оказаться недостаточно.

Так, правительство приняло постановление, которое позволит ввозить кровь и компоненты крови из-за границы исключительно на период военного положения или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Решение позволит в критические моменты избежать возможного дефицита.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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Как отмечают в ведомстве, с начала войны потребность в донорской крови и ее компонентах в Украине выросла более чем на 40%. Увеличение интенсивности боевых действий на фронте, ежедневные обстрелы врагом мирных городов приводят к существенному росту потребностей крови, которая критически необходима для спасения военных и гражданских украинцев.

"Сейчас государство на 100% обеспечено донорской кровью благодаря регулярным донациям неравнодушных украинцев. Однако медицинская система должна быть готова к любым чрезвычайным ситуациям и террористическим актам РФ", – добавляют в Минздраве.

Согласно постановлению кровь и компоненты будут поставляться в Украину как гуманитарная помощь. За ее получение будет отвечать Украинский центр трансплант-координации, выполняющий функции Национального трансфузиологического центра.

Ранее в сети появилось несколько материалов о том, что боевым медикам запрещают спасать раненых военных, потому что не позволяют им переливать кровь.

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