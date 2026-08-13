Доплата к пенсии до 40%: кто из украинцев имеет право на надбавку в 2026 году

Пенсия

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Некоторые категории пенсионеров в Украине могут получать прибавку к пенсии в размере 35-40 процентов без применения ежегодной индексации. Кому назначают такую доплату и сколько она составляет в 2026 году.

Об этом сообщает сайт управления Пенсионного фонда в Тернопольской области.

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Кто имеет право на надбавку

Порядок назначения такой надбавки определяет Закон Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной».

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Главные претенденты на доплату — многодетные матери, родившие или усыновившие и воспитавшие до шестилетнего возраста по меньшей мере пятерых детей.

Условия назначения выплаты имеют следующие особенности:

в определенных законом случаях надбавку могут назначить и отцу, если он воспитывал детей;

при определении права на выплату учитывают и усыновленных детей;

доплату начисляют дополнительно к основной пенсии — независимо от того, получает ли лицо пенсию по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца.

Размеры выплат в 2026 году

Размер прибавки зависит от количества детей и текущего прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен.

Для родителей, воспитавших пятерых детей, доплата составляет 35 процентов, то есть 908 гривен в месяц. За каждого следующего ребенка сумма растет:

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за пятерых детей — 35 процентов, или 908 гривен;

за шестерых детей — 36 процентов, или 934 гривны;

за семерых детей — 37 процентов, или 960 гривен;

за восемь детей — 38 процентов, или 986 гривен;

за девять детей — 39 процентов, или 1 012 гривен;

за десять и более детей — 40 процентов, или 1 038 гривен.

Поскольку выплата привязана к прожиточному минимуму, при его просмотре сумма надбавки перечисляется автоматически.

Что будет с надбавкой после смерти человека

В предусмотренных законом случаях эту надбавку могут учесть при назначении пенсии в связи с потерей кормильца.

Если право на такую пенсию имеет один нетрудоспособный член семьи, ему дополнительно насчитывается 70 процентов от надбавки, которую получал умерший пенсионер. Если двое или более таких членов семьи учитывают 90 процентов соответствующей доплаты.

Ранее мы писали о том, что некоторые украинцы имеют право на дополнительную выплату в августе. Ко Дню Независимости Украины сразу несколько категорий граждан получат одноразовые доплаты к пенсии — до 3100 грн.

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