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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Доплата к пенсии свыше 2 500 гривен: кто имеет право на дополнительные деньги

В Украине упростили порядок назначения ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2595 грн для лиц, проживавших в зонах радиационного загрязнения, позволив подтверждать факт проживания через спецкомиссии ОВА даже при отсутствии документов в реестрах.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Доплата к пенсии

Доплата к пенсии

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В Украине некоторые граждане могут претендовать на ежемесячную финансовую государственную поддержку в размере более 2500 грн. В то же время, в 2026 году расширили перечень случаев, когда человек может обратиться во временную комиссию даже, если документы, дающие на нее право, были утрачены, или отсутствуют данные в государственных реестрах и информационных системах.

О том, кто имеет право на доплаты и как изменились правила оформления, рассказывают Новости.LIVE.

Кто может получить надбавку к пенсии в 2500 грн

Рассчитывать при отсутствии документальных данных на дополнительную сумму могут граждане, проживавшие в радиационно загрязненных зонах безусловного/обязательного или гарантированного добровольного отселения по состоянию:

  • на 26 апреля 1986;

  • за период до 1 января 1993 года.

Соответствующая государственная финансовая поддержка предусмотрена законом 4695-IX «О Госбюджете-2026».

В 2026 году правительство расширило основания для подтверждения факта проживания, поскольку до этого действовали определенные ограничения. Речь идет о действии экспериментального проекта, предусматривающего внесение утраченных соответствующих сведений в реестры территориальных общин. Спецкомиссии обязаны установить факт проживания даже если такая информация в реестрах и документах не значилась до этого.

Обратиться за выплатами могут фактически проживавшие в радиационно загрязненных зонах безусловного/обязательного или гарантированного добровольного отселения, однако не сохранилось документального подтверждения этого. А именно:

  1. Если был утрачен паспорт гражданина;

  2. Не были указаны данные в Едином госдемографическом реестре;

  3. Не внесена информация в базу Государственной миграционной службы.

Новый подход позволит подтвердить право на предоставление выплат в случае изменения адреса проживания или проживания совместно с родителями.

Целью решения является стремление вернуть справедливость и предоставить право на доплату к пенсии людям, которые документально не могут воспользоваться им из-за отсутствия или неполноты сведений в государственных информсистемах не по своей вине.

Как определяют размер доплаты?

Согласно правилам, размер доплаты для проживающих в радиационно загрязненных зонах зависит от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия). В 2026 году из-за повышения соответствующего показателя выросла и сумма выплаты — до 2 595 грн.

Как оформить доплату?

Для того чтобы оформить соответствующие надбавки в рамках проекта по внесению такой информации в реестры территориальных общин граждане должны обратиться во временные комиссии при областных военных администрациях (ОВА).

На обновление данных отведено время до 30 сентября 2026 года. В правительстве рассчитывают, что соответствующая возможность расширит права неработающих пенсионеров, владеющих статусом пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, в вопросе государственной поддержки.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости

Ранее мы писали о том, что украинцы, работавшие на территории Польши, имеют право отнести этот период для определения права на пенсию в Украине, однако размер самих выплат будет исчисляться исключительно по украинскому стажу.

Напомним, в Украине пенсионеры из числа уже не работающих бывших военнослужащих могут ежемесячно получать денежную доплату к пенсии за выслугу лет или по инвалидности. Размер этой надбавки составляет 50% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, что в 2026 году равняется 1 297 грн.

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