- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1383
- Время на прочтение
- 1 мин
Доплата пенсионерам: кто гарантированно может получить почти 1300 грн
Пенсионеры, уже не работающие и постоянно проживающие в зонах отселения, могут получить ежемесячную надбавку к пенсии, если имеют официальный статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы и проживали в регионе до 1993 года.
В Украине для пенсионеров, не работающих и постоянно проживающих в зоне безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения, предусмотрена доплата.
Об этом пишет издание «На пенсии».
Однако самого факта обитания в такой местности недостаточно. Человек также должен иметь соответствующие основания для статуса пострадавшей в результате Чернобыльской катастрофы.
В частности, она должна проживать или работать на территории соответствующей зоны по состоянию на 26 апреля 1986 или в период до 1 января 1993 года.
Условия выплаты определены статьей 29 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год». Порядок ее назначения и выплаты устанавливается постановлением Кабинета Министров Украины от 14 января 2026 года №48.
Пенсии в октябре 2026 — последние новости
Раньше мы писали о том, что пенсии в октябре возрастут, но не для всех. В то же время некоторые пенсионеры гарантированно получат более 4200 гривен.
В Украине о креме категории неработающих пенсионеров имеют право на ежемесячную доплату к основной выплате в размере почти 1 300 гривен.