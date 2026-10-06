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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Доплата пенсионерам: кто гарантированно может получить почти 1300 грн

Пенсионеры, уже не работающие и постоянно проживающие в зонах отселения, могут получить ежемесячную надбавку к пенсии, если имеют официальный статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы и проживали в регионе до 1993 года.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Доплата к пенсии

Доплата к пенсии

В Украине для пенсионеров, не работающих и постоянно проживающих в зоне безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения, предусмотрена доплата.

Об этом пишет издание «На пенсии».

Однако самого факта обитания в такой местности недостаточно. Человек также должен иметь соответствующие основания для статуса пострадавшей в результате Чернобыльской катастрофы.

В частности, она должна проживать или работать на территории соответствующей зоны по состоянию на 26 апреля 1986 или в период до 1 января 1993 года.

Условия выплаты определены статьей 29 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год». Порядок ее назначения и выплаты устанавливается постановлением Кабинета Министров Украины от 14 января 2026 года №48.

Пенсии в октябре 2026 — последние новости

Раньше мы писали о том, что пенсии в октябре возрастут, но не для всех. В то же время некоторые пенсионеры гарантированно получат более 4200 гривен.

В Украине о креме категории неработающих пенсионеров имеют право на ежемесячную доплату к основной выплате в размере почти 1 300 гривен.

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