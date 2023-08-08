Доплатил подчиненным почти миллион за фейковые бои: суд арестовал военкоматами Донетчины

Военком может выйти из СИЗО под залог в три миллиона гривен.
Печерский райсуд Киева взял под стражу руководителя Донецкого областного ТЦК и СП, безосновательно насчитавшего подчиненным дополнительных 981,3 тыс. грн. за участие в боях, которых не было.
Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.
"Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения руководителю Донецкого областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Суд определил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн грн", – говорится в заявлении ДБР.
Напомним, военкома Донецкой области задержали 3 августа и объявили подозрение в превышении служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения.
Выяснилось, что в 2022 году начальник областного ТЦК и СП без законных оснований отправил своих подчиненных в боевую бригаду ВСУ якобы для выполнения боевых задач. Подчиненные участия в боях не принимали, однако им были начислены безосновательные выплаты на сумму 981,3 тыс. грн.
Теперь военкому грозит до 12 лет заключения.
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Добавим, на сегодняшний день ДБР рассматривает более 100 уголовных производств, где фигурируют представители ТЦК и СП. По делам о злоупотреблениях работников военкоматов в судах уже находятся 10 обвинительных актов.
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