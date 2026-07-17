Доплату в размере 10 тыс. грн получат не все: кто из военных может остаться без денег

В Минобороны сообщили, кто из военнослужащих получит 10 тысяч гривен надбавки

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Министерство обороны уточнило детали начисления новой ежемесячной доплаты в размере 10 тысяч гривен для военнослужащих, несущих службу в тылу. Эти деньги бойцы начнут получать уже в ближайшее время — вместе с выплатами за июль и август.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

Кому из военнослужащих начислят дополнительные 10 000 грн за службу в тылу

В министерстве обороны пояснили, что размер выплаты рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых военнослужащий непосредственно исполнял свои обязанности. Эта сумма предусмотрена для тех, кто в данный момент не получает других надбавок — например, 30, 50 или 100 тысяч гривен.

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При этом в Минобороны обращают внимание: заключать новый мотивационный контракт для получения этих денег не требуется. Доплата начисляется всем военнослужащим без исключения, если они соответствуют установленным критериям. Однако действует важное правило: за один день нельзя получить несколько разных доплат.

Если военнослужащий имеет право на несколько видов денежной помощи одновременно, ему выплатят только одну — ту, которая больше. Соответственно, тыловые 10 тысяч не суммируются с боевыми выплатами.

Кто не получит доплату в размере 10 000 грн в августе 2026 года

Доплата в размере 10 тысяч гривен не начисляется:

за весь период пребывания в отпуске с сохранением денежного довольствия;

за время пребывания военнослужащего в распоряжении командира или освобождения от должности (кроме дней временного исполнения обязанностей (ВИО));

курсантам учебных воинских частей и военных учебных заведений — за весь период обучения;

за время командировки на обучение в учебные воинские части;

за период зачисления в сменный состав резервных и запасных рот;

в других случаях, определенных пунктом 15 раздела XXXIV Порядка (дисциплинарные ограничения: самовольное оставление части, отказ от выполнения боевых приказов, алкогольное или наркотическое опьянение и т. п.).

Зарплаты военнослужащих в Украине в 2026 году — последние новости

Минобороны ввело 24-месячные базовые контракты для тыловых специалистов — от поваров до бухгалтеров — с гарантированной шестимесячной отсрочкой после завершения службы. Дополнительные дни отдыха будут начисляться за боевые задания и выслугу лет до 2022 года, а новая система призвана сделать условия более справедливыми для всех категорий военнослужащих.

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Президент подписал поправки к госбюджету на 2026 год, которые предусматривают увеличение расходов на оборону на 1,56 трлн гривен благодаря международной помощи ЕС и обновленной программе Ukraine Facility. Общие доходы страны достигнут почти 5,2 трлн гривен, а дополнительные средства будут направлены на повышение зарплат военным, что станет возможным благодаря росту поступлений от НДФЛ.

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