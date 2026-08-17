Доплаты до 5300 грн для пенсионеров: мошенники придумали новую схему — как не потерять деньги

Мошенник / © ТСН

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В мессенджерах и социальных сетях начали распространять сообщения о якобы новых доплатах к пенсии в размере от 3200 до 5300 гривен. Сумма вроде бы зависит от региона проживания и трудового стажа, однако на самом деле такие объявления могут быть частью мошеннической схемы.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

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Чтобы внушить доверие, злоумышленники используют логотипы и оформления, похожие на официальную символику государственных учреждений.

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В сообщениях пенсионерам предлагают перейти по ссылке, выбрать область проживания или пройти якобы «идентификацию» для получения выплаты.

Также мошенники пытаются заставить человека действовать как можно быстрее, используя фразы типа «только сегодня», «успейте получить» или «срочно».

На самом деле, такие сообщения могут вести на фишинговые сайты — поддельные страницы, созданные для похищения персональных и банковских данных.

Если человек вводит на таком сайте реквизиты карты, данные для входа в банкинг или другую конфиденциальную информацию, мошенники могут получить доступ к его счетам и похитить деньги.

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Как не стать жертвой мошенников

Информацию о государственных выплатах и доплатах следует проверять только на официальных ресурсах государственных органов, в том числе на сайтах с доменом gov.ua.

Также не стоит переходить по подозрительным ссылкам из мессенджеров, соцсетей или SMS и вводить реквизиты банковских карт на неизвестных сайтах.

Особо осторожно следует относиться к сообщениям, в которых человека подгоняют и призывают оформить выплату «немедленно» или «только сегодня». Такая срочность часто является одним из приемов мошенников.

Ранее сообщалось, что злоумышленники разработали новую схему психологического давления на украинцев, маскируясь под сотрудников Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов. Аферисты звонят по телефону гражданам и сразу переходят к жесткому запугиванию: обвиняют в государственной измене, финансировании врага или сообщают о якобы уже открытом уголовном производстве.

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