Доплевался: суд Полтавы избрал фитнес-тренеру меру пресечения за оскорбления военных

На суде Заволока обвинил власть в том, что раненых военных "ставляют патрулировать улицы и вручать людям повестки, понимая, что люди будут реагировать на это агрессивно".

Октябрьский райсуд Полтавы 1 сентября избрал меру пресечения местному фитнес-тренеру и блогеру Роману Заволоке, которого задержали за унижение военных.

Об этом сообщает "Суспільне.Полтава".

Так, суд взял Заволоку под стражу на срок 60 дней. Адвокат мужчины просила суд назначить клиенту меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

По данным следствия, полтавчанин оскорблял и унижал военных в центре города, а также плюнул на одного из них.

Заволоку подозревают по двум статьям:

Обида чести и достоинства военнослужащего; изготовление и распространение материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащего;

угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

За это подозреваемому может грозить до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Что сказал в суде Заволока

На судебном заседании Заволока утверждал, что ненавидит "страну-агрессора, начавшую эту войну".

"Я всеми силами пытаюсь свести неправомерные действия людей во власти коррупционных, которые берут с войны пострадавших парней, получивших ранения, контузии. И вместо того, чтобы сделать им выплату и посадить дома, они ставят их патрулировать улицы и вручать людям повестки, понимая, что люди будут реагировать на это агрессивно", – заявил подозреваемый.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Фитнес-тренер из Полтавы плевал и оскорблял военных! А потом и сам кровью залился!

Напомним, накануне СБУ вместе с Нацполицией задержалы Заволоку, который публично оскорблял украинских военных, плевался на них и публиковал соответствующие видео в Сети. В частности, злоумышленник обвинял военных в якобы убийствах людей за деньги, показывал им средний палец, насмехался над бойцом ВСУ за тремор рук, который тот получил в результате контузии.

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