Дополнительная пенсия для чернобыльцев: что об этом нужно знать

Лица, пострадавшие в аварии на Чернобыльской АЭС, имеют право на различные виды пенсий и дополнительные льготы. Что известно о доплате к пенсии чернобыльцам читайте в материале ТСН.ua.

Об этом говорят в Пенсионном фонде Украины.

Отмечено, что возраст выхода на пенсию для пострадавших во время аварии на Чернобыльской АЭС уменьшается на 1-13 лет (в случае, если страховой стаж составляет более 15 лет).

Возраст ухода на пенсию ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС уменьшается в зависимости от времени и продолжительности работы в зоне отчуждения и составляет 5, 8 или 10 лет.

Дополнительно пенсионный возраст ликвидаторов может быть уменьшен еще на 3 года, если человек имеет стаж на подземных работах, в том числе с особо тяжелыми или вредными условиями труда по Перечню.№1 производств, работ, профессий, должностей и показателей (у мужчин – 10 лет и больше, у женщин – 7 лет 6 месяцев и более).

А на 1 год пенсионный возраст может дополнительно уменьшиться при условии, если человек работал с вредными и тяжелыми условиями труда по Перечню № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей (для мужчин – 12 лет 6 месяцев и более, для женщин – 10 лет и более).

Возраст выхода на пенсию лиц, проживавших или работавших в зоне отчуждения, может быть уменьшен на 1-10 лет в зависимости от того, в какой зоне радиологического отчуждения они работали/проживали и сколько времени.

Для этой категории также существует дополнительное уменьшение пенсионного возраста на 2 года при стаже на подземных работах, работах с особо вредными и тяжелыми условиями (если работы были не подземными, а только вредными и тяжелыми, тогда только на 1 год).

В ПФУ добавляют, что лицам с инвалидностью, получившим ее в результате Чернобыльской катастрофы, пенсии по инвалидности назначаются в размере возмещения фактических убытков из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы платы (вычисляется по формуле).

С 1 марта 2023 года пенсия по инвалидности не может быть ниже:

I группа — 8187,48 гривен;

II группа — 6549,98 гривен;

III группа – 5048,95 гривен.

Также чернобыльцы имеют право на дополнительную оплату к пенсии. Ее размер определяется от того, к какой категории пострадавших относится лицо:

Первая категория: Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: лица с инвалидностью I группы – 474,5 грн; лица с инвалидностью II группы – 379,6 грн; лица с инвалидностью III группы – 284,7 грн. Лица с инвалидностью, появившейся в результате Чернобыльской катастрофы: лица с инвалидностью I группы – 341,64 грн; лица с инвалидностью II группы – 227,76 грн; лица с инвалидностью III группы – 170,82 грн. Категории 2-4: лица, относящиеся к категории 2 – 170,82 грн; лица, относящиеся к категории 3 – 113,88 грн; лица, относящиеся к категории 4 – 56,94 грн. Дети с инвалидностью, а также больные в результате Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью полагается 170,82 грн.

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