Дополнительная платежка за воду: кому грозит штраф до 17 тысяч гривен и как его избежать

Счетчики воды / © pixabay.com

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Украинцы, пользующиеся централизованным водоснабжением, могут получить дополнительные начисления в привычную платежку. Это касается случаев, когда потребитель намеренно или случайно повредил пломбу на счетчике и не известил об этом поставщика услуг. В ходе проверки такое нарушение задокументируют и могут выписать немалый штраф.

Как наказывают потребителей за повреждение пломбы и можно избежать финансовых последствий, разбирались Новости.LIVE.

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Штрафы за поврежденную пломбу

Как отмечают в компании, специализирующейся на поверке счетчиков, сорванная пломба может принести потребителю большие финансовые потери и привести к правовой ответственности.

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Если повреждение пломбы было обнаружено у обычного бытового потребителя, размер штрафа может составлять от 1 700 до 3 400 грн. Значительно строже наказывают юридических лиц: заплатить придется от 8 500 до 17 000 грн.

При расчете штрафа специалисты водоканала будут принимать во внимание обстоятельства, при которых произошло повреждение пломбы. Была ли это преднамеренная работа с целью повлиять на работу прибора или же случайна, например, во время ремонта в доме. Смягчающим обстоятельством считается самостоятельное уведомление потребителем о повреждении пломбы и невмешательстве в работу счетчика.

Начислить могут не только штраф

Иногда самой уплатой штрафа дело может не обойтись. Водоканал имеет право требовать возмещения ущерба за период от срыва пломбы до восстановления, поскольку учет потребления воды в этот период считается неточным.

Фактически потребителю будет выставлен счет за кражу воды, если будет установлена попытка несанкционированного вмешательства в прибор учета. Сумма таких начислений определяется исходя из нормативов потребления для соответствующей категории потребителей.

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Обычно платить приходится гораздо больше, чем за реальные объемы потребления по счетчику.

Как минимизировать последствия

В обиходе могут случаться разные ситуации, например, владелец жилья делал ремонт и случайно нарушил целостность пломбы на счетчике. В таком случае не стоит ожидать, что все сойдет с рук. Простой порядок действий может спасти от большого штрафа и доначислений за неучтенную воду.

Что нужно сделать:

Сразу сообщить о повреждении пломбы водоканала или уполномоченной организации, обслуживающей прибор. Заполнить заявку на повторное опломбирование и оплатить стоимость услуги, которая обычно стоит около 100 грн. Зафиксировать показатели на момент повреждения пломбы и не вмешиваться в работу счетчика до опломбирования. Получить ответный акт после восстановления пломбы специалистами водоканала.

Ранее мы писали о том, что украинцам могут платить за экономию света в час пик. Новый механизм будет работать через агрегаторов и не требует изменения поставщика электроэнергии. Речь идет только о проекте, который еще должен пройти открытое обсуждение.

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