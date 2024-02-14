Дополнительная проверка украинского зерна в Польше – в Минагрополитики сделали заявление

Украина готова к дополнительным проверкам зерна в Польше.

Украина готова к дополнительным проверкам зерна в Польше, которое следует через польскую территорию транзитом.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр аграрной политики Николай Сольский.

"Это небольшая проблема. Пусть наши коллеги проверяют. Мы проверок не боимся", – сказал министр.

Накануне заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что все украинское зерно дополнительно будет проверяться на границе из-за якобы низкого качества.

Сольский отметил, что через Польшу экспортируется действительно небольшой объем зерна, ведь 90% украинских фермеров уже третий месяц подряд предпочитают экспорт через морские порты.

Кроме того, Украина ведет постоянные переговоры с Польшей на разных уровнях о ситуации с перевозкой агропродукции.

"Мы пытаемся помогать нашим партнерам решить этот вопрос. При этом решительно осуждаем провокации, которые мы видели на границе", – отметил министр.

По его словам, в декабре прошлого года из украинских портов было экспортировано 5 млн. тонн зерна, шрота и масла и примерно 1 млн. тонн через Дунай и почти 1 млн. тонн – это шрот, масло и зерно, которое пошло через наших соседей.

Поляки рассыпали украинское зерно на границе

Польские протестующие сорвали замки с фур и высыпали украинское зерно прямо на дорогу на границе перед Дорогуском.

Спикер полиции города Холм Эва Чиж говорит, что по делу с украинским зерном собирают доказательства и опрашивают свидетелей. Пока они никого не задерживали.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал действия польских фермеров "нравственной провокацией".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает такие действия недопустимыми. Глава МИД подчеркнул, что ради дружественных украинско-польских отношений виновники этой провокации должны быть привлечены к ответственности.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский назвал "актом отчаяния".

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