Дополнительная статья расходов: за что будут доплачивать владельцы счетчиков воды

Украинцы обязаны регулярно проводить поверку счетчиков воды

Владельцам счетчиков воды в Украине придется учесть еще одну статью расходов — периодическую поверку приборов. Речь идет об обязательной проверке точности и исправности, без которой возможны переплаты или споры с поставщиками услуг.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

Там подчеркивают, что проверку необходимо проходить регулярно раз в четыре года. Такая процедура позволяет обеспечить корректный учет использованной воды и избежать финансовых потерь из-за некорректных показателей.

«Соблюдение установленных сроков и обращение только к сертифицированным организациям помогает избежать лишних расходов и конфликтов с коммунальными службами. Своевременная проверка фактически защищает потребителя от переплат», — отметили в ведомстве.

Кто имеет право проверять счетчики

Проводить поверку имеют право только специально уполномоченные структуры. Это, в частности, научные метрологические центры с международно признанными возможностями, а также аккредитованные лаборатории, получившие разрешение.

Кто оплачивает поверку счетчиков воды

Сама же поверка, отмечается, проводится за счет владельца прибора — однако только если в договоре с поставщиком не указано иное. Это означает, что:

Если заключен индивидуальный договор о водоснабжении, расходы обычно несет владелец прибора.

Если же совладельцы многоквартирного дома не имеют индивидуальных договоров, а собственником является водоканал или управляющий домом, например, ОСМД поверку обеспечивает исполнитель услуги.

Напомним, в Украине все потребители газа обязаны регулярно производить поверку счетчиков, периодичность которой зависит от класса точности устройства. Поверка счетчиков газа производится каждые 8 лет.

Все работы — демонтаж, замена, доставка, установка — осуществляются оператором ГРМ бесплатно, независимо от того, кому принадлежит прибор. Поверку производят только аккредитованные государственные предприятия.

Если счетчик признан непригодным, оператор ремонтирует или заменяет его за свой счет. Это предусмотрено законом Украины «О метрологии и метрологической деятельности».