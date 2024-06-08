Дополнительное вооружение от Запада и новые соглашения по безопасности уже скоро: главное из обращения Зеленского

У Украины уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины. Некоторые из этих договоренностей будут реализованы в ближайшее время, другие – ближе к осени.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в субботу, 8 июня.

Зеленский добавил, что на финальной стадии подготовки несколько новых соглашений по безопасности для Украины.

"Сейчас эти месяцы – время для стратегических решений. Май расширил наши возможности на поле боя, в частности, в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам – всему тому, что может приблизить справедливый мир и дать больше силы нашему украинскому обществу. И это будет", – подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский также сообщил, что благодаря переговорам во время визита во Францию Украина имеет новые оборонные решения – от Парижа и Вашингтона.

"Есть прогресс и по артиллерии, включая производство в Украине снарядов калибра 155, готовим новую производственную платформу. Будет также больше возможностей у нашей боевой авиации и РЭБ. Спасибо Франции и Эммануэлю лично за его инициативу и поддержку наших предложений по тренировке наших воинов и обеспечению бригад. Вместе мы готовим новую системную основу для тренировки подразделений украинской армии", – сказал он.

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