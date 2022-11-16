Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Дополнительные $37 млрд для Украины и реакция на обстрел Польши: главные новости ночи 16 ноября 2022

Дата публикации
Просмотры
2829
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Дополнительные $37 млрд для Украины и реакция на обстрел Польши: главные новости ночи 16 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 16 ноября 2022 года:

  • Байден назвал маловероятным запуск ракеты из России, упавшей в Польше. Читать дальше –>
  • Страны G7 проведут экстренные переговоры по ситуации с падением ракет в Польше. Читать дальше –>
  • Байден просит Конгресс выделить дополнительные $37 млрд для помощи Украине. Читать дальше –>
  • Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны — Галущенко. Читать дальше –>
  • Дуда заявил, что нет четких доказательств того, кто запустил ракету. Читать дальше –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2829
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация