Дополнительные $37 млрд для Украины и реакция на обстрел Польши: главные новости ночи 16 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 16 ноября 2022 года:
- Байден назвал маловероятным запуск ракеты из России, упавшей в Польше. Читать дальше –>
- Страны G7 проведут экстренные переговоры по ситуации с падением ракет в Польше. Читать дальше –>
- Байден просит Конгресс выделить дополнительные $37 млрд для помощи Украине. Читать дальше –>
- Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны — Галущенко. Читать дальше –>
- Дуда заявил, что нет четких доказательств того, кто запустил ракету. Читать дальше –>
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