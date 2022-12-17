Дополнительные $38 млрд для Украины и раскол в российской армии: главные новости ночи 17 декабря 2022

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи
Главные новости ночи 17 декабря 2022 года:
- Байден просит Конгресс выделить для Украины дополнительные $38 млрд. Читать дальше –>
- В Британии озабочены запросом Сунака анализа хода войны в Украине. Читать дальше –>
- Путина перед вторжением в Украину предупреждали о катастрофических последствиях для России – FT. Читать дальше –>
- Арестович заявил о расколе в российской армии: "Первые колокольчики уже звучат". Читать дальше –>
- Аналитики ISW объяснили, зачем Путин летит в гости к Лукашенко. Читать дальше –>
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