Дополнительные дни отпуска для военных: что изменилось и кто может получить

ВСУ / © СБУ

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В Украине приняли решение о предоставлении военным дополнительных 15 дней отпуска. Кроме того, был принят закон, предоставляющий больше возможностей для развития ветеранских предприятий. Однако кто и как может получить эти дополнительные дни отпуска?

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

По словам Павла Палисы, раньше у всех было 30 дней отпуска. Сейчас добавили 14 дней для участников боевых действий. Эта норма существовала и раньше, но во время военного положения не действовала, а теперь вступила в силу.

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«О гарантированных 15 днях. Раньше их не было, и могла возникнуть ситуация, когда из-за решения командира (например, в случае сложной ситуации в подразделении) у человека не было возможности пойти в отпуск вообще. Теперь есть 15 дней, гарантированных законом. Остальные в зависимости от возможностей в подразделении», — объясняет Павел Палиса.

В настоящее время также прорабатывается механизм, который позволит военным получать компенсацию за неиспользованные дни отпуска ежегодно, а не только после увольнения со службы. Кроме основного отпуска, военнослужащие имеют право на 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам. К каждому виду отпуска при необходимости добавляются дни на дорогу.

Ранее сообщалось, в Украине был принят дополнительный отпуск для бойцов и закон, который усилит возможности ветеранских предприятий. Владимир Зеленский заметил, что он ранее поручал реализацию решения военному командованию. Теперь официально согласовали решение о дополнительных 15 днях отпуска для наших военных.