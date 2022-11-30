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Дополнительные Gepard для Украины и ожесточенные бои в районе Бахмута: главные новости ночи 30 ноября 2022

Дата публикации
Просмотры
6902
Время на прочтение
1 мин
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Дополнительные Gepard для Украины и ожесточенные бои в районе Бахмута: главные новости ночи 30 ноября 2022

Фото: Bundeswehr

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 30 ноября 2022 года:

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Дата публикации
Просмотры
6902
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