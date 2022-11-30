Дополнительные Gepard для Украины и ожесточенные бои в районе Бахмута: главные новости ночи 30 ноября 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 30 ноября 2022 года:
- Россияне соврали о серьезном прорыве украинской обороны в районе Бахмута – ISW. Читать дальше –>
- Шольц пообещал еще больше Gepard для Украины. Читать дальше –>
- В Пентагоне заявили, что пока не планируют передачу Украине систем Patriot. Читать дальше –>
- Италия поможет Украине восстановить энергосистему – МИД. Читать дальше –>
- Чемпионат мира по футболу-2022: кто уже вышел в плей-офф. Читать дальше –>
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