Дополнительные отпуска для военных: кто имеет право и на каких условиях

Военный

В Украине вопрос дополнительных отпусков для военных во время войны остается сложным. Их предоставление зависит от решения командира подразделения и регламентируется законодательством. Продолжительность отдыха и выплаты зависят от статуса военнослужащего.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кто может получить дополнительный отпуск

Участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью из-за войны

Продолжительность: 14 дней в год

Оплата: денежное обеспечение сохраняется

Компенсация: при увольнении выплачивается за неиспользованные дни

Лица с особыми заслугами перед Родиной

Продолжительность: до 21 дня в год

Оплата: отпуск за свой счет, деньги не сохраняются

Компенсация: при увольнении не выплачивается

Другие участники войны

Продолжительность: до 14 дней в год

Оплата: без сохранения денежного обеспечения

Компенсация: при увольнении не начисляется

Как предоставляют отпуск во время войны

Отпуск предоставляется только после согласования с командиром или начальником части (для большинства категорий).

Время на дорогу: военным выделяют до 2 суток на каждую сторону поездки по территории Украины. Эти дни не учитываются в основную продолжительность отпуска.

Кому выплачивают компенсацию

Выплата за неиспользованные дни: только для УБД и лиц с инвалидностью, поскольку у них отпуск оплачиваемый.

Без компенсации: для участников войны и лиц с особыми заслугами — их дни отдыха предоставляются без сохранения зарплаты.

Процесс предоставления дополнительных отпусков во время войны всегда индивидуален и зависит от конкретного подразделения.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время войны украинские работники сохраняют право на ежегодный отпуск, однако работодатель может ограничивать его предоставление, особенно на объектах критической инфраструктуры.