- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 283
- Время на прочтение
- 2 мин
Дополнительные отпуска для военных: кто имеет право и на каких условиях
Процесс предоставления дополнительных отпусков во время войны всегда индивидуален и зависит от конкретного подразделения.
В Украине вопрос дополнительных отпусков для военных во время войны остается сложным. Их предоставление зависит от решения командира подразделения и регламентируется законодательством. Продолжительность отдыха и выплаты зависят от статуса военнослужащего.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Кто может получить дополнительный отпуск
Участники боевых действий (УБД) и лица с инвалидностью из-за войны
Продолжительность: 14 дней в год
Оплата: денежное обеспечение сохраняется
Компенсация: при увольнении выплачивается за неиспользованные дни
Лица с особыми заслугами перед Родиной
Продолжительность: до 21 дня в год
Оплата: отпуск за свой счет, деньги не сохраняются
Компенсация: при увольнении не выплачивается
Другие участники войны
Продолжительность: до 14 дней в год
Оплата: без сохранения денежного обеспечения
Компенсация: при увольнении не начисляется
Как предоставляют отпуск во время войны
Отпуск предоставляется только после согласования с командиром или начальником части (для большинства категорий).
Время на дорогу: военным выделяют до 2 суток на каждую сторону поездки по территории Украины. Эти дни не учитываются в основную продолжительность отпуска.
Кому выплачивают компенсацию
Выплата за неиспользованные дни: только для УБД и лиц с инвалидностью, поскольку у них отпуск оплачиваемый.
Без компенсации: для участников войны и лиц с особыми заслугами — их дни отдыха предоставляются без сохранения зарплаты.
Процесс предоставления дополнительных отпусков во время войны всегда индивидуален и зависит от конкретного подразделения.
Напомним, ранее мы писали о том, что во время войны украинские работники сохраняют право на ежегодный отпуск, однако работодатель может ограничивать его предоставление, особенно на объектах критической инфраструктуры.