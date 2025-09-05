- Дата публикации
Дополнительные расходы этой осенью: владельцам котлов придется выложить 1500 грн
Перед отопительным сезоном украинцев предупредили о дополнительных расходах. Проверка газовых котлов и плит обойдется в 1500 грн.
Осенью в Украине стартует подготовка к отопительному сезону, и потребителям газа напоминают о необходимости проверки оборудования. В региональных филиалах облгазов отмечают, что диагностику котлов и плит должны проводить только специалисты, а стоимость такой услуги составляет около 1500 гривен.
Об этом сообщило издание На пенсии.
Во время проверки специалисты осуществляют ряд работ: перекрывают кран перед устройством и проводят его визуальный осмотр, очищают горелки и форсунки, проверяют автоматику безопасности, смазывают краны, а также чистят датчики и электроды. Завершается процедура пусконаладочными работами.
Самостоятельная диагностика оборудования не допускается, ведь гарантировать безопасность может только квалифицированный работник. В то же время существуют простые методы, которые помогут выявить проблему до приезда газовиков. Например, нанесение мыльного раствора на соединение трубы позволяет заметить разгерметизацию по появлению пузырьков, а проверка тяги спичкой или листом бумаги помогает понять, есть ли надлежащая циркуляция воздуха.
Специалисты отмечают, что такие действия не заменяют профессиональную проверку, а лишь сигнализируют о возможной неисправности. В случае выявления проблемы следует немедленно обратиться к специалистам. Ежегодная диагностика, говорят в облгазах, помогает избежать утечки газа и серьезных аварий.
