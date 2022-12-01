Дополнительные системы NASAMS для Украины и расширение масштабов подготовки ВСУ: главные новости ночи 1 декабря 2022

Главные новости ночи 1 декабря 2022 года:

США размышляют над значительным расширением масштабов боевой подготовки ВСУ – CNN. Читать дальше –>

У Эрдогана заявили, что наземная операция Турции в Сирии может начаться в любой момент. Читать дальше –>

Бои под Бахмутом показывают, что Россия не усвоила урок Северодонецка — ISW. Читать дальше –>

США заключили контракт на $1,2 млрд с Raytheon на производство шести комплексов NASAMS для Украины. Читать дальше –>

Евросоюз передаст Украине дополнительную партию генераторов – Боррель. Читать дальше –>

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