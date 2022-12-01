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Дополнительные системы NASAMS для Украины и расширение масштабов подготовки ВСУ: главные новости ночи 1 декабря 2022

Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Дополнительные системы NASAMS для Украины и расширение масштабов подготовки ВСУ: главные новости ночи 1 декабря 2022

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 1 декабря 2022 года:

  • США размышляют над значительным расширением масштабов боевой подготовки ВСУ – CNN. Читать дальше –>
  • У Эрдогана заявили, что наземная операция Турции в Сирии может начаться в любой момент. Читать дальше –>
  • Бои под Бахмутом показывают, что Россия не усвоила урок Северодонецка — ISW. Читать дальше –>
  • США заключили контракт на $1,2 млрд с Raytheon на производство шести комплексов NASAMS для Украины. Читать дальше –>
  • Евросоюз передаст Украине дополнительную партию генераторов – Боррель. Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
2579
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