Дополнительные системы NASAMS для Украины и расширение масштабов подготовки ВСУ: главные новости ночи 1 декабря 2022

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 1 декабря 2022 года:
- США размышляют над значительным расширением масштабов боевой подготовки ВСУ – CNN. Читать дальше –>
- У Эрдогана заявили, что наземная операция Турции в Сирии может начаться в любой момент. Читать дальше –>
- Бои под Бахмутом показывают, что Россия не усвоила урок Северодонецка — ISW. Читать дальше –>
- США заключили контракт на $1,2 млрд с Raytheon на производство шести комплексов NASAMS для Украины. Читать дальше –>
- Евросоюз передаст Украине дополнительную партию генераторов – Боррель. Читать дальше –>
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