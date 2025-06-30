"Дополнительные системы Patriot и не только": Сибига очертил приоритеты в работе с партнерами

Patriot / © Clash Report в сети Х

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Украина нуждается в новых системах Patriot. Они необходимы для защиты гражданского населения, ведь могут сбивать баллистику.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает «Мы Украина».

Он добавил, что другое направление, где мы нуждаемся в помощи партнеров, — это наращивание способностей в изготовлении своих систем ПВО и развитии нашего воздушного щита.

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«И также это сотрудничество с нашими немецкими друзьями будет взаимовыгодно», — заключил Сибига.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у нашей страны есть деньги на дополнительные системы Patriot. Однако для этого нужно согласование президента США Дональда Трампа.

«Я предлагал президенту Трампа пакет, который мы будем покупать. Мы готовы покупать. Я говорил, некоторыми лидерами Европы они готовы подставить плечи, добавить в финансировании. И для нас это важные вещи, а они зависят от Америки. Да, Америка так сильна страна — это факт», — отметил он.