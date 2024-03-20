Дополнительные выплаты пенсионерам после 70 лет: что известно о сумме начислений в 2024 году

В Украине пенсионерам, достигшим 70, 75 и 80 лет, предусмотрены дополнительные выплаты. Сколько прибавляют к пенсии в 2024 году?

Кто получит доплату к пенсии и сколько добавляют

Украинские пенсионеры после 70 лет могут рассчитывать на ежемесячную доплату к пенсии. Сколько прибавляют к пенсии, зависит от возраста человека.

Кто получает доплату к пенсии:

пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста — 300 грн;

пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет — 456 грн;

пенсионеры, в возрасте от 80 лет — 579 грн.

Доплата производится автоматически и является ежемесячной надбавкой к основной пенсии. Потому не нужно лично обращаться для оформления этой суммы.

Важно! Доплата к пенсии после 70, 75 и 80 лет может не производиться, если общий размер пенсии составляет более 10 340,35 грн. Сведения о прибавке к пенсии готовятся заранее. Это происходит каждый раз до начала периода выплаты, то есть между 4 и 25 числом каждого месяца.

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