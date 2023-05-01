Дополнительные выплаты пенсионерам старше 75 лет: какие условия получения

Кто имеет право получить доплату к пенсии после 75 лет, читайте в материале ТСН.ua.

В Укринфо рассказали, что пенсионеры, достигшие 75-летнего возраста, могут получить дополнительную ежемесячную компенсацию в размере 456 гривен (по постановлению Кабинета министров №8 от 16 сентября 2020 года).

Однако увеличение касается только пенсионеров, которые достигли 75-летнего возраста после 1 октября 2021 года. Размер доплаты в этом случае зависит от вики пенсионера и может быть увеличен до 570 гривен для тех пенсионеров, которые достигли 85 лет.

Стоит отметить, если пенсионер уже получает большую сумму, чем эти цифры за счет других пособий или льгот, на эту дополнительную выплату у него права не будет.

Что известно о выплатах для пенсионеров разных возрастов

Пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет могут предоставить ежемесячную компенсацию в размере 300 гривен;

Когда пенсионер достигает 75-летнего возраста, ежемесячная компенсация увеличивается до 456 грн.;

Как только пенсионер достигает 85-летнего возраста, ежемесячная компенсация увеличивается до 570 грн.

Обратите внимание, что дополнительные выплаты предоставляются некоторым категориям пенсионеров и не могут накапливаться.

Расчет будущей пенсии в Украине может быть достаточно сложной задачей, ведь в этом случае зависит от ряда факторов (заработная плата, стаж, индексация и т.п.).

Как можно рассчитать пенсию: основные сведения

Прежде всего нужно узнать свой страховой стаж. Сделать это можно, обратившись к следующим источникам или органам:

Пенсионный фонд Украины — можно посетить местное отделение Пенсионного фонда по месту жительства или зарегистрироваться на официальном сайте ПФУ для получения доступа к своей информации о страховом стаже;

— можно посетить местное отделение Пенсионного фонда по месту жительства или зарегистрироваться на официальном для получения доступа к своей информации о страховом стаже; Трудовая книжка – в ней страховой стаж учитывается только за те периоды, в течение которых вами были уплачены взносы в Пенсионный фонд;

– в ней страховой стаж учитывается только за те периоды, в течение которых вами были уплачены взносы в Пенсионный фонд; В отделении социальной защиты населения там вам могут предоставить справку о страховом стаже;

там вам могут предоставить справку о страховом стаже; Через электронные сервисы — Правительство Украины также предоставляет информацию о страховом стаже на некоторых электронных сервисах, проще всего это сделать через портал "Действие".

Следующим шагом для расчета будущей пенсии является определение средней заработной платы. Определяется индивидуальный пенсионный коэффициент, отражающий отношение вашей средней заработной платы к средней зарплате в Украине в течение всего периода трудовой деятельности.

Здесь используется специальная формула:

Пенсия = Страховой стаж × Индивидуальный пенсионный коэффициент × Размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Обратите внимание, что формула упрощена, поэтому в ней не учитываются некоторые особенности отдельных категорий пенсионеров.

Чтобы рассчитать будущую пенсию более точно, можно обратиться в соответствующие органы: Пенсионный фонд Украины или отделение социальной защиты населения по месту жительства.

Читайте также: