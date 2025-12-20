Дополнительный отпуск для УБД – кто может воспользоваться и можно ли перенести на следующий год

Теперь военнослужащие и ветераны снова могут воспользоваться правом на больший отдых / © Pixabay

Украинским законодательством предусмотрен дополнительный отпуск для УБД, то есть участников боевых действий. Военнослужащие могут ежегодно отдыхать на две недели больше или получить компенсацию за эти дни.

Дополнительный отпуск для УБД предусмотрен законом. Она длится до 14 календарных дней в году, а для тех, кто имеет особые заслуги перед родиной, — до 21 дня, сообщили в Министерстве обороны.

Во время военного положения решение о предоставлении дополнительного отпуска может принять командир воинской части. Военный должен подать рапорт и может быть отпущен, оценив необходимость выполнения боевых задач и оперативную обстановку. Кроме того, нельзя, чтобы более 30% бойцов одного подразделения отсутствовали одновременно.

Такой отпуск предоставляется в течение года с момента получения права на него, независимо от времени, которое фактически отслужил человек. Кроме нее участники боевых действий имеют ежегодный основной отпуск.

Дополнительный отпуск предоставляется одним периодом в две недели, то есть делить его нельзя. Для тех, кто имеет особые заслуги, этот срок продлен до трех недель.

Кроме того, можно получить еще 1-2 дня, необходимые для проезда к месту отдыха в пределах Украины и обратно.

Важно, что право на такой отпуск сохраняется за человеком независимо от того, где он работает или служит. То есть, даже если военнослужащий уволится и перейдет на гражданскую должность, возможность дополнительного отдыха у него останется.

За дополнительный отпуск для УБД можно получить деньги

Дополнительный отпуск носит накопительный характер. Это означает, что неиспользованные дни не сгорают, и при увольнении военные могут получить денежную компенсацию за них. Единственное исключение составляет ситуация, в которой защитник был уволен по служебному несоответствию, из-за приговора суда или систематического невыполнения условий контракта.

