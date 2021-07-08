Допрашивал офицеров: в Украине будут заочно судить заместителя командира Черноморского флота России

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ.

Завершается специальное досудебное расследование в отношении заместителя командира Черноморского флота России.

Об этом 8 июля сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению в посягательстве на целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

"За время досудебного расследования установлено, что с 20 марта 2014 года по 25 марта 2014 года заместитель командующего ЧФ, находясь в штабе командования ВМС Украины, действуя с целью причинения вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, с целью изменения границ территории Украины, путем угроз применения военнослужащими ВС страны-агрессора физического насилия и оружия подстрекал военнослужащих Вооруженных Сил Украины к совершению государственной измены, а именно к переходу на сторону врага в период вооруженного конфликта", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый также проводил допросы захваченных Россией украинских офицеров и подстрекал их к государственной измене.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова и Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас подписали Меморандум о взаимопонимании между Офисом Генерального прокурора и Государственной прокуратурой Эстонской Республики о сотрудничестве и консультации в сфере борьбы с коррупцией, организованной преступностью, терроризмом и киберпреступностью.

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