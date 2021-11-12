Допрос "Палича": СБУ обнародовала видео свидетельств палача донецкой тюрьмы "Изоляция"

Куликовский два месяца будет находиться под стражей.

Служба безопасности Украины выложила в сеть фрагменты видео, где палач тайной тюрьмы "Изоляция" — Денис Куликовский ("Палич") дает показания.

Об этом рассказали 12 ноября в выпуске ТСН.14:00.

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"Палича" контрразведчики СБУ задержали на днях в Киеве. На допросе он, в частности, рассказывает, как работал его концлагерь, как пленников в него доставляли представители российской ФСБ, как именно на территории "Изоляции" планировались теракты в свободной Украине.

Речь идет прежде всего об убийствах украинских спецназовцев Александра Хаберюша и Максима Шаповала, машины которых пророссийские боевики взорвали в Мариуполе и Киеве в 2017 году. Также Куликовский делится жуткими подробностями пыток, которым он подвергал заключенных.

Как сообщалось, 10 ноября, Приморский районный суд Мариуполя избрал меру пресечения для главного палача "Изоляции" известного по прозвищу "Палич". По решению суда он будет находиться под стражей в течение 2 месяца без права внесения залога.

Напомним, задержанный боевик является фигурантом уголовного производства по преступлениям в "Изоляции", по которому полиция Донбасса в течение семи лет осуществляет масштабное расследование. В октябре 2020 года он был заочно сообщен о подозрении и объявлен в розыск.

37-летнему Денису Куликовскому инкриминированы преступления, предусмотренные ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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