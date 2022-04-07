Допрошены более 2 тысяч человек и установлены лица 33 коллаборантов: СБУ расследует зверства военных РФ в Киевской области

Допрошены более 2 тысяч человек и установлены лица 33 коллаборантов: СБУ расследует зверства военных РФ в Киевской области

Еще через несколько дней СБУ удалось установить поименные списки российских военных, которые будут привлечены к ответственности за преступления против мира и безопасности человечества.

В СБУ обещают установить любого, кто причастен к зверствам в Буче и других городах Киевщины.

Об этом сообщают в телеграмм-канале ведомства.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, следственные и оперативные команды СБУ работают более чем в 20 населенных пунктах области, на которые пришелся основной массив военных преступлений РФ. Они собирают доказательства и устанавливают всю цепочку причастных: как со стороны российских захватчиков, так и украинских коллаборантов.

"Лишь через несколько дней СБУ удалось установить поименные списки российских военных, которые будут привлечены к ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. Также СБУ опросил почти 2 тыс. человек, ставших свидетелями этих зверств. Это позволило уже "выйти" на 33 коллаборантов, которые сотрудничали с рашистами. Благодаря полученным данным, СБУ задержала также 15 мародеров среди местного населения. Их уже передали Нацполиции", — говорится в сообщении.

Собранная информация будет приобщена к материалам уголовных производств.

Напомним, что федеральная разведывательная служба Германии получила радиоперехват российских убийц, на котором они откровенно обсуждают массовые убийства украинцев в Киевской области.